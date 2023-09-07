Богомаз сообщил об ударе ВСУ по промышленному объекту в Брянске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по промышленному объекту в Брянске, в результате чего загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, при нападении на объект никто не пострадал.
«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», – написал Богомаз, добавив, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Брянская область за день 7 сентября подверглась нескольким атакам со стороны Украины. До этого губернатор сообщал об обстреле села Случевск из РСЗО «Град», а также села Демьянки. Кроме того, в небе над регионом было сбито несколько украинских беспилотников.
Брянская область, а также другие приграничные регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.