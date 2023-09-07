Богомаз сообщил об ударе ВСУ по промышленному объекту в Брянске

Брянская область за день 7 сентября подверглась нескольким атакам со стороны Украины. До этого губернатор сообщал об обстреле села Случевск из РСЗО «Град», а также села Демьянки. Кроме того, в небе над регионом было сбито несколько украинских беспилотников.