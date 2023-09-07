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Богомаз сообщил об ударе ВСУ по промышленному объекту в Брянске

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по промышленному объекту в Брянске, в результате чего загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, при нападении на объект никто не пострадал.

«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», – написал Богомаз, добавив, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Брянская область за день 7 сентября подверглась нескольким атакам со стороны Украины. До этого губернатор сообщал об обстреле села Случевск из РСЗО «Град», а также села Демьянки. Кроме того, в небе над регионом было сбито несколько украинских беспилотников.

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Брянская область, а также другие приграничные регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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