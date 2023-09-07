В районе железнодорожного вокзала в Брянске упал беспилотник
Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянском. БПЛА упал в районе железнодорожного полотна вокзала «Брянск I», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил губернатор.
В тот же день обломки сбитого над Брянском беспилотника повредили остекление железнодорожного вокзала, привокзальную площадь и несколько автомобилей.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.