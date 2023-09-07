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Общество

В районе железнодорожного вокзала в Брянске упал беспилотник

Ведомости

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянском. БПЛА упал в районе железнодорожного полотна вокзала «Брянск I», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил губернатор.

В тот же день обломки сбитого над Брянском беспилотника повредили остекление железнодорожного вокзала, привокзальную площадь и несколько автомобилей.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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