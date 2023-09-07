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В Брянске обломки сбитого дрона повредили здание железнодорожного вокзала

Ведомости

Обломки сбитого над Брянском беспилотника повредил остекление железнодорожного вокзала и привокзальную площадь. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», – написал он, уточнив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

В пресс-службе РЖД рассказали «РИА Новости», что обломок дрона повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский. Пассажиров оперативно эвакуировали из здания вокзала. В РЖД добавили, что инцидент не повлиял на движение поездов. 

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В пресс-службе Московской железной дороги сообщили ТАСС, что после падения обломка беспилотника вокзал Брянск-Орловский частично открыли для пассажиров. При этом на период проведения следственных мероприятий зал ожидания не будет доступен для пассажиров, уточнили там.

За сутки Брянская область трижды была атакована беспилотниками. Помимо происшествия в Брянске, Богомаз сообщал об уничтожении дрона над Брянским районом. Еще один беспилотник был сбит на подлете к Брянску. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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