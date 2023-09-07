В Брянске обломки сбитого дрона повредили здание железнодорожного вокзала

За сутки Брянская область трижды была атакована беспилотниками. Помимо происшествия в Брянске, Богомаз сообщал об уничтожении дрона над Брянским районом. Еще один беспилотник был сбит на подлете к Брянску. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.