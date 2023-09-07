В центре Ростова ввели режим ЧС после падения беспилотника

Ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два беспилотника – за городом в западной части Ростова и в центре города. По данным Минобороны, дроны были уничтожены около 3:00 мск. В результате падения одного из них пострадал один человек. Он получил ранения ног, но от госпитализации отказался. Также было повреждено несколько автомобилей и зданий.