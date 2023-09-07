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Общество

В центре Ростова ввели режим ЧС после падения беспилотника

Мэр города рассказал о возможном расселении пострадавших жильцов
Анастасия Швецова
ТАСС

В районе падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону с 9:00 (время совпадает с московским) введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС», – написал он.

По словам Голубева, в этих трех домах проживают 99 человек. Для них организуют питание, уточнил он.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что сейчас спасатели снимают нависшие аварийные конструкции у поврежденных домов. На время проведения ремонтных работ жители могут переселиться в маневренный фонд, отметил он. Голубев заявил, что после фиксации ущерба люди получат выплаты.

По словам Логвиненко, рассматривается вопрос о введении режима ЧС еще по трем адресам на улицах Стабильная, Коблова и Волнистая из-за отсутствия электроэнергии. По его словам, в результате повреждения электрощита без света остаются 20 домов, нарушены условия жизни более 3000 человек.

Ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два беспилотника – за городом в западной части Ростова и в центре города. По данным Минобороны, дроны были уничтожены около 3:00 мск. В результате падения одного из них пострадал один человек. Он получил ранения ног, но от госпитализации отказался. Также было повреждено несколько автомобилей и зданий.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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