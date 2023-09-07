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Политика

В результате уничтожения дронов в Ростове пострадал один человек

Ведомости

Ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два дрона, в результате падения одного из них пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», – написал он. 

По данным Голубева, житель обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног. Позже губернатор уточнил, что в результате инцидента также были повреждены фасады и выбиты окна трех зданий. По его словам, один дрон был сбит за городом в западной части Ростова, а второй – в центре города. 

Минобороны РФ заявило, что около 3:00 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку тремя бесплотниками на территорию РФ. Два из них были сбиты в небе над Ростовской областью, еще один – над Раменским районом Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

20 августа Голубев сообщил о попытке теракта с использованием дронов-камикадзе. Беспилотники были подавлены средствами РЭБ. В результате два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – вблизи Новошахтинска. Обошлось без пострадавших и разрушений.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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