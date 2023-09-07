В результате уничтожения дронов в Ростове пострадал один человек

По данным Голубева, житель обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног. Позже губернатор уточнил, что в результате инцидента также были повреждены фасады и выбиты окна трех зданий. По его словам, один дрон был сбит за городом в западной части Ростова, а второй – в центре города.