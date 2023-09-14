Госдепартамент одобрил продажу Южной Корее самолетов F-35 на $5 млрд
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Южной Корее самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на $5,06 млрд, следует из сообщения агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Правительство Южной Корее планирует купить до 25 самолетов F-35 Joint Strike Fighter обычного взлета и посадки, а также 26 двигателей Pratt & Whitney F135-PW-100 и другое необходимое для работы истребителей оборудование. Подрядчиками выступят Lockheed Martin Aeronautics Company из Техаса и Pratt & Whitney Military Engines из Коннектикута.
Сделка позволит повысить безопасность важного союзника США, который является «движущей силой политической стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении агентства. В случае поставки самолетов, которые уже есть на вооружении Южной Кореи, это улучшит потенциал республики для сдерживания агрессии в регионе и повысит ее способность к самообороне.
Госдепартамент США также одобрил продажу правительству Польши средств обеспечения самолетов F-16 и связанного с ними оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет $389 млн.
3 сентября The Jerusalem Post сообщила, что глава минобороны Израиля Йоав Галант направил официальный запрос США о поставке третьей эскадрильи самолетов F-35. Общее количество F-35 в парке республики, по информации газеты, вырастет, таким образом, до 75. Стоимость сделки может составить $3 млрд. Израиль, как писал ранее Reuters, стал первой страной за пределами США, которая приобрела F-35.