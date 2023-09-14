Госдепартамент одобрил продажу Южной Корее самолетов F-35 на $5 млрд

Сделка позволит повысить безопасность важного союзника США, который является «движущей силой политической стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении агентства. В случае поставки самолетов, которые уже есть на вооружении Южной Кореи, это улучшит потенциал республики для сдерживания агрессии в регионе и повысит ее способность к самообороне.