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Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с соседями и союзниками

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В повестке дня у нас сегодня несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. Поговорим также об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», – сказал Путин.

На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и др.

Путин регулярно проводит совещания с Совбезом. В предыдущий раз оно состоялось 25 августа. Тогда президент предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом и другие вопросы, «предусмотренные повесткой дня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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