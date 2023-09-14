Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с соседями и союзниками
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В повестке дня у нас сегодня несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. Поговорим также об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», – сказал Путин.
На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и др.
Путин регулярно проводит совещания с Совбезом. В предыдущий раз оно состоялось 25 августа. Тогда президент предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом и другие вопросы, «предусмотренные повесткой дня».