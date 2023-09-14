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Политика

Минобороны Италии ожидает окончания конфликта на Украине через восемь месяцев

Ведомости

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ожидает урегулирования конфликта на Украине через 7-8 месяцев. Об этом он заявил la Repubblica.

«Я надеюсь, что в ближайшие 7-8 месяцев будет предпринята попытка урегулирования войны на Украине. Это моя надежда», – сказал глава минобороны.

12 сентября президент Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ призвал США отменить указ, который в октябре 2022 г. подписал президент Украины Владимир Зеленский об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Российский лидер отметил, что США должны это сделать, если считают, что Украина готова к переговорам.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Он также добавил, что Соединенные Штаты последуют в этом вопросе за Украиной.

Кремль неоднократно заявлял, что Москва открыта к переговорам, однако, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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