Минобороны Италии ожидает окончания конфликта на Украине через восемь месяцев
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ожидает урегулирования конфликта на Украине через 7-8 месяцев. Об этом он заявил la Repubblica.
«Я надеюсь, что в ближайшие 7-8 месяцев будет предпринята попытка урегулирования войны на Украине. Это моя надежда», – сказал глава минобороны.
12 сентября президент Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ призвал США отменить указ, который в октябре 2022 г. подписал президент Украины Владимир Зеленский об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Российский лидер отметил, что США должны это сделать, если считают, что Украина готова к переговорам.
11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Он также добавил, что Соединенные Штаты последуют в этом вопросе за Украиной.
Кремль неоднократно заявлял, что Москва открыта к переговорам, однако, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.