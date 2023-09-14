Минобороны Италии ожидает окончания конфликта на Украине через восемь месяцев

12 сентября президент Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ призвал США отменить указ, который в октябре 2022 г. подписал президент Украины Владимир Зеленский об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Российский лидер отметил, что США должны это сделать, если считают, что Украина готова к переговорам.