Минфин: пока нет предпосылок к массовой конфискации российских активов

«Объем активов, который есть иностранных в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится», – приводит его слова ТАСС.