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Минфин: пока нет предпосылок к массовой конфискации российских активов

Ведомости

Минфин считает, что пока нет предпосылок к тому, что санкции против России пойдут по очень жесткому сценарию и начнется массовая конфискация ее активов. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев на конференции, организованной клубом «Валдай».

«Объем активов, который есть иностранных в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится», – приводит его слова ТАСС.

Чиновник также добавил, что Россия играет большую роль на глобальном рынке, поэтому изолировать ее экономику Запад не сможет. «Одно дело заявлять, другое дело делать. Это чревато для глобальной экономики. Недовольных будет много», – считает Тимофеев.

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Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что изъятие средств России за рубежом переходит всякие границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл незаконными все случаи блокировки или ареста российского имущества.

7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что конфискованные у российских бизнесменов активы направят на поддержку украинских ветеранов. Уточнялось, что речь шла о порядке $5,4 млн. 30 июня канцлер Германии Олаф Шольц назвал «ужасно сложным» вопрос об изъятии активов России. Как отмечало агентство Bloomberg, в ЕС пришли к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет.

После начала военной операции на Украине ряд западных стран заморозили активы компаний и предпринимателей из России. Как заявляла в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ РФ. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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