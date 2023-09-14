Минюст включил в перечень нежелательных фонд «Свободная Бурятия» и центр Uralic
Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американский Free Buryatia Foundation (фонд «Свободная Бурятия») и эстонский Uralic Keskus MTU («Центр Uralic», «Центр развития коренных народов»). Об этом сообщается на сайте ведомства.
В министерстве уточнили, что организации добавили в список в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» на основании решений первого заместителя генерального прокурора РФ.
1 сентября Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия». По данным ведомства, руководители организации, живущие в США, Чехии, Польше и Великобритании, «под видом просветительской деятельности предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии».