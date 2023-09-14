Минюст включил в перечень нежелательных фонд «Свободная Бурятия» и центр Uralic

В министерстве уточнили, что организации добавили в список в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» на основании решений первого заместителя генерального прокурора РФ.