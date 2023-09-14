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Минюст включил в перечень нежелательных фонд «Свободная Бурятия» и центр Uralic

Ведомости

Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американский Free Buryatia Foundation (фонд «Свободная Бурятия») и эстонский Uralic Keskus MTU («Центр Uralic», «Центр развития коренных народов»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что организации добавили в список в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» на основании решений первого заместителя генерального прокурора РФ.

1 сентября Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия». По данным ведомства, руководители организации, живущие в США, Чехии, Польше и Великобритании, «под видом просветительской деятельности предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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