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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия»

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation (фонд «Свободная Бурятия»), которая зарегистрирована в США. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Генпрокуратуры, руководители организации, которые на постоянной основе проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании, «под видом просветительской деятельности предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии». 

Уточняется, что деятельность руководителей фонда направлена на увеличение числа людей, которые поддерживают возможные сепаратистские настроения среди жителей республики. Помимо этого в ходе проверки Генпрокуратура установила, что организация оказывает помощь в расторжении контрактов на службу в ВС России, а также участвует «в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции».

Решение Генпрокуратуры было передано в Минюст, чтобы организация была внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. 

Согласно информации на сайте фонда, он был основан в марте 2022 г., его деятельность носит антивоенный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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