Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия»

Уточняется, что деятельность руководителей фонда направлена на увеличение числа людей, которые поддерживают возможные сепаратистские настроения среди жителей республики. Помимо этого в ходе проверки Генпрокуратура установила, что организация оказывает помощь в расторжении контрактов на службу в ВС России, а также участвует «в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции».