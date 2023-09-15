Кожемяко назначил сенатором спикера парламента Приморья Ролика

Александру Ролику 67 лет. С 2003 по 2010 г. он руководил управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю (ведомство упразднено в 2016 г.). Затем в течение двух лет занимал должность начальника регионального управления Минюста, а с 2012 по 2016 г. был вице-губернатором Приморского края. В 2016 г. Ролик был избран депутатом законодательного собрания Приморского края от «Единой России» и стал его председателем. Его переизбрали в 2021 г.