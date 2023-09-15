Кожемяко назначил сенатором спикера парламента Приморья Ролика
Спикер законодательного собрания Приморского края Александр Ролик назначен членом Совета Федерации от правительства региона. Постановление об этом подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Наделить Ролика Александра Ивановича полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти Приморского края», – говорится в документе.
В этой должности Ролик сменил Светлану Горячеву. Ранее «Ведомости» предполагали, что Ролик станет сенатором от Приморья, поскольку он был включен в тройку кандидатов губернатора Кожемяко (был переизбран 10 сентября с результатом 72,78%). Горячевой в этом списке не было.
Александру Ролику 67 лет. С 2003 по 2010 г. он руководил управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю (ведомство упразднено в 2016 г.). Затем в течение двух лет занимал должность начальника регионального управления Минюста, а с 2012 по 2016 г. был вице-губернатором Приморского края. В 2016 г. Ролик был избран депутатом законодательного собрания Приморского края от «Единой России» и стал его председателем. Его переизбрали в 2021 г.
В 2020 г. Ролик входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом РФ.