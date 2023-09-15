Шойгу потребовал максимально использовать мощности оборонного завода «Звезда»

Затем министр посетил с проверкой завод «Прогресс» в Арсеньеве, выпускающий вертолеты Ка-52М. Он осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия, передает ТАСС. В ходе визита Шойгу указал на важность улучшения боевых возможностей Ка-52М и защищенности их летчиков.