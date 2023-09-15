Шойгу потребовал максимально использовать мощности оборонного завода «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил приморский завод «Звезда» в Большом Камне, где проверил выполнение гособоронзаказа и потребовал максимально использовать мощности предприятия. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В частности, министр проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа. Шойгу призвал «максимально использовать производственные мощности» предприятия, чтобы завершить ремонт подлодок.
В ходе рабочей поездки он также заслушал доклад директора «Звезды». Особое внимание Шойгу обратил на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа, отметили в Минобороны.
Затем министр посетил с проверкой завод «Прогресс» в Арсеньеве, выпускающий вертолеты Ка-52М. Он осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия, передает ТАСС. В ходе визита Шойгу указал на важность улучшения боевых возможностей Ка-52М и защищенности их летчиков.
30 августа министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии, входящем в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в Тульской области. Шойгу поручил увеличить объемы производства средств радиолокационного обнаружения, необходимых в спецоперации, а также организовать круглосуточную работу завода.