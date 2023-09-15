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Шойгу потребовал максимально использовать мощности оборонного завода «Звезда»

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил приморский завод «Звезда» в Большом Камне, где проверил выполнение гособоронзаказа и потребовал максимально использовать мощности предприятия. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

В частности, министр проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа. Шойгу призвал «максимально использовать производственные мощности» предприятия, чтобы завершить ремонт подлодок.

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В ходе рабочей поездки он также заслушал доклад директора «Звезды». Особое внимание Шойгу обратил на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа, отметили в Минобороны.

Затем министр посетил с проверкой завод «Прогресс» в Арсеньеве, выпускающий вертолеты Ка-52М. Он осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия, передает ТАСС. В ходе визита Шойгу указал на важность улучшения боевых возможностей Ка-52М и защищенности их летчиков.

30 августа министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии, входящем в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в Тульской области. Шойгу поручил увеличить объемы производства средств радиолокационного обнаружения, необходимых в спецоперации, а также организовать круглосуточную работу завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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