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Кремль не считает медленным расследование крушения самолета Пригожина

Ведомости

Кремль не считает, что расследование уголовного дела о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, абсолютно не считают. Это же непростое расследование, непростое происшествие», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что расследование идет немного медленно.

Представитель Кремля также отметил, что сейчас «давать какие-то комментарии было бы преждевременно», так как идет расследование.

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Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По информации Росавиации, на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 27 августа СК подтвердил гибель Пригожина и всех остальных пассажиров, заявленных в полетном листе. 29 августа стало известно, что Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, церемония прощания прошла в присутствии только родных и близких.

30 августа Песков заявил, что крушение самолета могло произойти в результате «преднамеренного злодеяния», и добавил, что расследование ведет СК и это «именно наше российское расследование», а о «каком-то международном аспекте» речь идти не может.

Бразильский центр исследований и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) ранее заявил готовности присоединиться к расследованию крушения, но Москва уведомила структуру, что «на данный момент» не будет расследовать инцидент в соответствии с международными стандартами. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что не проводит расследование катастрофы и не комментирует произошедшее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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