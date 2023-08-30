МАК не будет расследовать крушение самолета Пригожина
Межгосударственный авиационный комитет (МАК, исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ) не будет расследовать крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«МАК не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 г. в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.
Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с Пригожиным на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Тогда Росавиация сообщила, что на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. 27 августа Следственный комитет (СК) России подтвердил гибель Пригожина и всех остальных пассажиров, заявленных в полетном листе.
29 августа стало известно, что Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, церемония прощания прошла в присутствии только родных и близких.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крушение самолета могло произойти в результате «преднамеренного злодеяния», и добавил, что расследование ведет СК и это «именно наше российское расследование», а о «каком-то международном аспекте» речь идти не может.