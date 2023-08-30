МАК не будет расследовать крушение самолета Пригожина

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с Пригожиным на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Тогда Росавиация сообщила, что на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. 27 августа Следственный комитет (СК) России подтвердил гибель Пригожина и всех остальных пассажиров, заявленных в полетном листе.