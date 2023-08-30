Песков назвал «преднамеренным злодеянием» крушение самолета Пригожина

Песков назвал «преднамеренным злодеянием» крушение самолета ПригожинаМеждународного расследования катастрофы не будет
Выводы о причинах крушения бизнес-джета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту пока делать рано, но рассматривается версия и о «преднамеренном злодеянии», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу точно это сформулировать, но, очевидно, что разные версии рассматриваются, среди которых и версия, вы знаете, о чем, собственно, идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее», – рассказал он журналистам.
Так Песков прокомментировал информацию об отсутствии у России планов расследовать крушение в соответствии с международными стандартами. Представитель Кремля заявил, что расследование ведет СК РФ и это «именно наше российское расследование». О «каком-то международном аспекте» речь идти не может, подчеркнул он.
Ранее Москва проинформировала бразильский центр исследований и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), что «на данный момент» не будет расследовать крушение произведенного в Бразилии самолета Embraer в соответствии с международными стандартами. Сам центр заявил о готовности присоединиться к расследованию под руководством России, если бы такое предложение поступило.
CENIPA также сообщил, что российские власти пока не будут возбуждать расследование в соответствии с «Приложением 13» к Конвенции о международной гражданской авиации, так как авиакатастрофа произошла на внутреннем рейсе и на нее не распространяются международные стандарты.
Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По информации Росавиации, на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 27 августа СК подтвердил гибель Пригожина и всех остальных пассажиров, заявленных в полетном листе.
24 августа президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Президент назвал сотрудников ЧВК «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», а Пригожина – талантливым человеком. По его словам, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами.