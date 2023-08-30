Песков назвал «преднамеренным злодеянием» крушение самолета Пригожина

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По информации Росавиации, на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 27 августа СК подтвердил гибель Пригожина и всех остальных пассажиров, заявленных в полетном листе.