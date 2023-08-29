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Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Петербурга

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе 23 августа, был похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал его пресс-службы. Церемония прощания прошла в присутствии только родных и близких – таково было их пожелание, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении Пригожина.

«Все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», – говорится в сообщении пресс-службы.

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По информации Росавиации, на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 27 августа СК подтвердил гибель Пригожина и всех остальных пассажиров, заявленных в полетном листе.

Ранее по теме: СК подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

24 августа президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Президент назвал сотрудников ЧВК «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», а Пригожина – талантливым человеком. По его словам, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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