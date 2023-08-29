Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Петербурга
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе 23 августа, был похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал его пресс-службы. Церемония прощания прошла в присутствии только родных и близких – таково было их пожелание, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении Пригожина.
«Все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», – говорится в сообщении пресс-службы.
Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По информации Росавиации, на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 27 августа СК подтвердил гибель Пригожина и всех остальных пассажиров, заявленных в полетном листе.
24 августа президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Президент назвал сотрудников ЧВК «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», а Пригожина – талантливым человеком. По его словам, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами.