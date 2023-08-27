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СК подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

Экспертиза установила личности всех десяти пассажиров самолета
Полина Худякова
Воевавший за границей Евгений Пригожин погиб в России / REUTERS

Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Личности всех десяти погибших при крушении самолета установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сказано в сообщении ведомства.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», – сказано в сообщении.

23 августа бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. В МЧС России уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа.

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К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. Одним бортом с ними летели Сергей Пропустин, который внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев и Валерий Чекалов. Последний, по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО «Нева», которая, по информации «Фонтанки», связана с Пригожиным. В самолете находились и три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов, а также бортпроводница Кристина Распопова.

По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На следующий день после катастрофы, 24 августа, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи с крушением бизнес-джета. Сотрудников ЧВК он тогда назвал «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине». Говоря о Пригожине, Путин отметил, что был знаком с ним с начала 1990-х гг., и назвал его талантливым человеком. По словам главы государства, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами. С какими именно – Путин не уточнил.

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