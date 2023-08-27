СК подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

На следующий день после катастрофы, 24 августа, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи с крушением бизнес-джета. Сотрудников ЧВК он тогда назвал «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине». Говоря о Пригожине, Путин отметил, что был знаком с ним с начала 1990-х гг., и назвал его талантливым человеком. По словам главы государства, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами. С какими именно – Путин не уточнил.