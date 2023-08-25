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Лукашенко заявил, что знал о подготовке покушения на Пригожина

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее узнал о подготовке покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и передал имеющиеся данные в Кремль. Об этом белорусский лидер рассказал во время общения с журналистами. 

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»). Визит белорусского лидера в ОАЭ состоялся с 25 по 30 января.

По словам Лукашенко, в течение двух часов к нему был вызван посол РФ в ОАЭ, дипломату передали шифрограмму в Кремль, чтобы предупредить президента РФ Владимира Путина и директора ФСБ России Александра Бортникова. Лукашенко затем уточнил, что Путин передал Пригожину информацию о покушении. Об этом белорусскому лидеру сообщил сам основатель «Вагнера». 

Лукашенко также подчеркнул, что к крушению самолета Embraer в Тверской области не может быть причастен Кремль. «Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина», – заявил президент Белоруссии.

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Лукашенко добавил, что Минск поддерживает контакт с семьей Пригожина. По его словам, у них «нет никаких сомнений», что Пригожин погиб. 

23 августа самолет Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился Пригожин, потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. Самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. По факту крушения СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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