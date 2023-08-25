Лукашенко заявил, что знал о подготовке покушения на Пригожина

Лукашенко также подчеркнул, что к крушению самолета Embraer в Тверской области не может быть причастен Кремль. «Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина», – заявил президент Белоруссии.