Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Что случилось с самолетом Евгения ПригожинаСледственный комитет возбудил уголовное дело после крушения бизнес-джета в Тверской области
Росавиация в 23.00 опубликовала список пассажиров, которые должны были находиться на борту самолета Embraer-135. Среди них – основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. Всего в сообщении перечислено 10 человек, трое из которых – члены экипажа. Выполнение полета осуществлялось на основании разрешения, выданного в установленном порядке, уточнили в Росавиации.
Первые сообщения о крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 неподалеку от села Куженкино Тверской области стали появляться в Telegram-каналах около 19.25–19.30 по мск. Спустя чуть более 20 минут факт катастрофы подтвердило МЧС России. «На борту находилось 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
О том, что в самолете, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, среди пассажиров значился Пригожин, ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил в 20.01 мск. «Ведомостям» представитель ведомства сказал, что не имеет «консолидированной информации» на этот счет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в 20.15 заявил, что взял на личный контроль происшествие с крушением самолета. Он отказался от комментариев «Ведомостям».
К моменту подписания номера в печать правоохранительные органы и другие уполномоченные лица не говорили о смерти Пригожина. Но член Общественной палаты России Владимир Рогов, представляющий там Запорожскую область, написал в 21.20 мск: «Только что общался с выдающимися «музыкантами» (т. е. представителями «Вагнера». – «Ведомости»). Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина».
Депутат Госдумы от «Единой России», телеведущий Евгений Попов написал, что «это теракт в российском небе»: «Он должен быть расследован». По данным «Ведомостей», силовые структуры могут рассмотреть именно такую версию произошедшего.
Впрочем, в 21.11 мск Следственный комитет (СК) сообщил, что Главным следственным управлением возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы», – передала пресс-служба СК.
Пригожин родился в 1961 г. В 1990-е гг. занимался ресторанным бизнесом, в 2000-е – кейтерингом. Компания «Конкорд» в том числе получала господряды на детское питание и питание для военнослужащих. В конце 2000-х гг. основал также ряд медиа, включая Федеральное агентство новостей, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Невские новости», которые были объединены в медиагруппу «Патриот».
Что за самолет разбился
Бизнес-джет Embraer Legacy c российской регистрацией RA-02795 создан на базе пассажирского регионального самолета бразильской компании Embraer ERJ-135. Он является одним из самых крупных бизнес-джетов в своем классе.
С 2016 г. находился под санкциями США, с 2020 г. – ЕС, Австралии, Канады, Великобритании в связи с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке. С 2022 г. ЧВК «Вагнер» участвовала в боевых действиях на Украине, в частности, ее силами вместе с армейскими подразделениями заняты города Попасная, Соледар и после более чем 200-дневных боев – Бахмут (Артемовск).
В ночь на 24 июня Пригожин с группой бойцов совершил попытку вооруженного мятежа. Утром в специальном обращении президент Владимир Путин назвал «действия, которые раскалывают наше единство», отступничеством от народа, от боевых товарищей, которые сражаются на фронте: «Это удар в спину нашей стране и нашему народу». После договоренностей при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко вечером 24 июня Пригожин прекратил мятеж.