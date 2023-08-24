Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

С 2016 г. находился под санкциями США, с 2020 г. – ЕС, Австралии, Канады, Великобритании в связи с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке. С 2022 г. ЧВК «Вагнер» участвовала в боевых действиях на Украине, в частности, ее силами вместе с армейскими подразделениями заняты города Попасная, Соледар и после более чем 200-дневных боев – Бахмут (Артемовск).