Малый ракетный корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Малый ракетный корабль «Аскольд» ВМФ России уничтожил утром 15 сентября безэкипажный катер ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня утром малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.
Огонь по катеру велся из штатного оружия судна, добавили в Минобороны.
Церемония спуска на воду «Аскольда» состоялась в сентябре 2021 г. Судно стало вторым кораблем проекта 22800, построенным на верфи в Керчи после «Циклона». Его экипаж, как сообщалось, проходил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Судно оснащено ракетным вооружением, позволяющим наносить удары высокоточными крылатыми ракетами как по морским, так и по наземным целям.
14 сентября Минобороны отчиталось о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером российский ракетный корабль «Самум» в Черном море. Ранее в тот же день был уничтожен другой безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Малый ракетный корабль «Самум» находится в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Был введен в строй в 2000 г.