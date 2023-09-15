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Малый ракетный корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Ведомости

Малый ракетный корабль «Аскольд» ВМФ России уничтожил утром 15 сентября безэкипажный катер ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня утром малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Огонь по катеру велся из штатного оружия судна, добавили в Минобороны.

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Церемония спуска на воду «Аскольда» состоялась в сентябре 2021 г. Судно стало вторым кораблем проекта 22800, построенным на верфи в Керчи после «Циклона». Его экипаж, как сообщалось, проходил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Судно оснащено ракетным вооружением, позволяющим наносить удары высокоточными крылатыми ракетами как по морским, так и по наземным целям.

14 сентября Минобороны отчиталось о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером российский ракетный корабль «Самум» в Черном море. Ранее в тот же день был уничтожен другой безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Малый ракетный корабль «Самум» находится в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Был введен в строй в 2000 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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