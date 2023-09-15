Малый ракетный корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Церемония спуска на воду «Аскольда» состоялась в сентябре 2021 г. Судно стало вторым кораблем проекта 22800, построенным на верфи в Керчи после «Циклона». Его экипаж, как сообщалось, проходил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Судно оснащено ракетным вооружением, позволяющим наносить удары высокоточными крылатыми ракетами как по морским, так и по наземным целям.