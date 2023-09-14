Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать ракетный корабль «Самум»

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. В Минобороны заверили, что поврежденные корабли восстановят.