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Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать ракетный корабль «Самум»

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать ракетный корабль «Самум» безэкипажным катером. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака произошла в акватории Черного моря. «В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля», – добавили в министерстве.

Малый ракетный корабль «Самум» находится в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Был введен в строй в 2000 г.

Ранее по теме: Российские военные уничтожили в Черном море три безэкипажных катера ВСУ

Ранее сегодня Минобороны также сообщило об отражении атаки безэкипажного катера. Утром 14 сентября сообщалось, что 11 украинских беспилотников были сбиты над Крымом.

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. В Минобороны заверили, что поврежденные корабли восстановят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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