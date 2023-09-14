Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Российские военные в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
«14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – говорится в сообщении военного министерства в Telergam-канале.
Утром 14 сентября Минобороны сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты над Крымом. Атаку Киева российские военнослужащие пресекли около 05:30 мск.
Киев ночью и днем 13 сентября пытался атаковать тремя без экипажными катерам, но все они были обнаружены в акватории Черного моря и уничтожены морской авиацией Черноморского флота. В ту же ночь украинские войска выпустили по Севастополю 10 крылатых ракет. Семь из них сбили системы ПВО. Во время атаки были повреждены два российских военных корабля. Как сообщили в Минобороны, их отремонтируют и вернут на боевую службу.