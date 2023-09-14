Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Киев ночью и днем 13 сентября пытался атаковать тремя без экипажными катерам, но все они были обнаружены в акватории Черного моря и уничтожены морской авиацией Черноморского флота. В ту же ночь украинские войска выпустили по Севастополю 10 крылатых ракет. Семь из них сбили системы ПВО. Во время атаки были повреждены два российских военных корабля. Как сообщили в Минобороны, их отремонтируют и вернут на боевую службу.