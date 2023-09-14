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Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Ведомости

Российские военные в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – говорится в сообщении военного министерства в Telergam-канале.

Утром 14 сентября Минобороны сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты над Крымом. Атаку Киева российские военнослужащие пресекли около 05:30 мск.

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Киев ночью и днем 13 сентября пытался атаковать тремя без экипажными катерам, но все они были обнаружены в акватории Черного моря и уничтожены морской авиацией Черноморского флота. В ту же ночь украинские войска выпустили по Севастополю 10 крылатых ракет. Семь из них сбили системы ПВО. Во время атаки были повреждены два российских военных корабля. Как сообщили в Минобороны, их отремонтируют и вернут на боевую службу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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