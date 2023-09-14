Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над Крымом
Рано утром 14 сентября над Крымом были сбиты 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атака Киева была пресечена около 05:30 мск. Средства ПВО уничтожили 11 дронов над территорией полуострова.
Ранее сегодня на Крымском мосту было временно закрыто движение. Причины не уточнялись. Движение по переправе периодически приостанавливают из-за попыток атаковать Крым.
Крымский мост временно закрывали ночью 13 сентября. Движение по нему восстановили примерно через 45 минут. Позже Минобороны сообщило, что ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. Оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу, уточнили в ведомстве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода из-за ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.