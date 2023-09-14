Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над Крымом

Крымский мост временно закрывали ночью 13 сентября. Движение по нему восстановили примерно через 45 минут. Позже Минобороны сообщило, что ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. Оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу, уточнили в ведомстве.