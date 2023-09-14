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Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над Крымом

Ведомости

Рано утром 14 сентября над Крымом были сбиты 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атака Киева была пресечена около 05:30 мск. Средства ПВО уничтожили 11 дронов над территорией полуострова.

Ранее сегодня на Крымском мосту было временно закрыто движение. Причины не уточнялись. Движение по переправе периодически приостанавливают из-за попыток атаковать Крым. 

Крымский мост временно закрывали ночью 13 сентября. Движение по нему восстановили примерно через 45 минут. Позже Минобороны сообщило, что ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. Оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу, уточнили в ведомстве.

Ранее по теме: СМИ: ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow при атаке на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода из-за ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. 

В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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