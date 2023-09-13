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Российские военные уничтожили в Черном море три безэкипажных катера ВСУ

Ведомости

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», – уточняется в Telegram-канале ведомства.

Ранее Минобороны сообщало, что три безэкипажных катера ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота в Севастополе в ночь на 13 сентября. Все три катера уничтожили. 

Ранее по теме: Минобороны: поврежденные в Севастополе корабли восстановят

Украинские войска также выпустили ночью по Севастополю 10 крылатых ракет. Семь из них сбили системы ПВО. Во время атаки были повреждены два российских военных корабля. Как сообщили в Минобороны, их отремонтируют и вернут на боевую службу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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