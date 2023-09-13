Российские военные уничтожили в Черном море три безэкипажных катера ВСУ
Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», – уточняется в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны сообщало, что три безэкипажных катера ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота в Севастополе в ночь на 13 сентября. Все три катера уничтожили.
Украинские войска также выпустили ночью по Севастополю 10 крылатых ракет. Семь из них сбили системы ПВО. Во время атаки были повреждены два российских военных корабля. Как сообщили в Минобороны, их отремонтируют и вернут на боевую службу.