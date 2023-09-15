Премьер Румынии призвал к полному запрету импорта российского газа в ЕС
Странам Евросоюза стоит полностью запретить импорт российского газа, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью газете Der Standard.
«Я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа и российских товаров в ЕС и демократические государства <...> полностью запретить!», – считает он.
Евросоюзу, по его оценке, необходимо готовиться к полной независимости от российского газа несмотря на то, что цены на газ «на какое-то время» вырастут.
Как писали ранее «Ведомости», в августе «Газпром» увеличил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн куб. м в сутки. Таким образом, прокачка восстановилась до уровня IV квартала прошлого года. Всего по итогам августа компания поставила на европейский рынок по этому маршруту 1,3 млрд куб. м газа.
Весной прошлого года котировки газа в Европе достигали $3900 за 1000 куб. м. Цены пошли вниз с августа 2022 г. 10 мая 2023 г. газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, впервые с июля 2021 г. стоил менее $400 за 1000 куб. м, а 25 мая котировки впервые с января 2021 г. опускались ниже $300 за 1000 куб. м. Летом этого года цены колебались в диапазоне $300-400 за 1000 куб. м.
Как отмечали аналитики Global Witness, страны ЕС в этом году намерены закупить рекордные объемы СПГ из России. Увеличение импорта с 15 млн до 22 млн куб. м по сравнению с тем же периодом 2021 г. делает РФ вторым поставщиком топлива в ЕС после США. За этот период, по их оценкам, европейские государства потратили почти 5,3 млрд евро на покупку российского СПГ.