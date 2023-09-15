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Политика

Премьер Румынии призвал к полному запрету импорта российского газа в ЕС

Ведомости

Странам Евросоюза стоит полностью запретить импорт российского газа, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью газете Der Standard.

«Я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа и российских товаров в ЕС и демократические государства <...> полностью запретить!», – считает он.

Евросоюзу, по его оценке, необходимо готовиться к полной независимости от российского газа несмотря на то, что цены на газ «на какое-то время» вырастут.

Как писали ранее «Ведомости», в августе «Газпром» увеличил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн куб. м в сутки. Таким образом, прокачка восстановилась до уровня IV квартала прошлого года. Всего по итогам августа компания поставила на европейский рынок по этому маршруту 1,3 млрд куб. м газа.

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Весной прошлого года котировки газа в Европе достигали $3900 за 1000 куб. м. Цены пошли вниз с августа 2022 г. 10 мая 2023 г. газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, впервые с июля 2021 г. стоил менее $400 за 1000 куб. м, а 25 мая котировки впервые с января 2021 г. опускались ниже $300 за 1000 куб. м. Летом этого года цены колебались в диапазоне $300-400 за 1000 куб. м. 

Как отмечали аналитики Global Witness, страны ЕС в этом году намерены закупить рекордные объемы СПГ из России. Увеличение импорта с 15 млн до 22 млн куб. м по сравнению с тем же периодом 2021 г. делает РФ вторым поставщиком топлива в ЕС после США. За этот период, по их оценкам, европейские государства потратили почти 5,3 млрд евро на покупку российского СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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