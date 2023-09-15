Премьер Румынии призвал к полному запрету импорта российского газа в ЕС

Весной прошлого года котировки газа в Европе достигали $3900 за 1000 куб. м. Цены пошли вниз с августа 2022 г. 10 мая 2023 г. газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, впервые с июля 2021 г. стоил менее $400 за 1000 куб. м, а 25 мая котировки впервые с января 2021 г. опускались ниже $300 за 1000 куб. м. Летом этого года цены колебались в диапазоне $300-400 за 1000 куб. м.