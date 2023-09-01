«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до уровня декабря

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до уровня декабряМаксимально возможные объемы прокачки могут сохраниться до весны, говорят эксперты
В августе 2023 г. «Газпром» увеличил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн куб. м в сутки. Таким образом, прокачка восстановилась до уровня IV квартала прошлого года, свидетельствуют подсчеты «Ведомостей» на основе данных компании. Всего по итогам августа компания поставила на европейский рынок по этому маршруту 1,3 млрд куб. м газа.
В январе 2023 г. транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины упал до исторического минимума – 975,9 млн куб. м. Экспорт снизился из-за сокращения спроса на российский газ в Евросоюзе (ЕС) на фоне теплой погоды и более выгодных для европейских покупателей цен на спотовом рынке. В отдельные дни января прокачка снижалась до 24,2 млн куб. м, а по итогам января составила в среднем 31,5 млн куб. м в сутки. В феврале среднесуточный объем транзита составил 34,8 млн куб. м, а всего было прокачано 973 млн куб. м. В марте прокачка возросла до 1,28 млрд куб. м, или 41,2 млн куб. м в сутки. В апреле и мае рост приостановился на фоне очередного падения цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона.