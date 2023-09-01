«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до уровня декабря

В январе 2023 г. транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины упал до исторического минимума – 975,9 млн куб. м. Экспорт снизился из-за сокращения спроса на российский газ в Евросоюзе (ЕС) на фоне теплой погоды и более выгодных для европейских покупателей цен на спотовом рынке. В отдельные дни января прокачка снижалась до 24,2 млн куб. м, а по итогам января составила в среднем 31,5 млн куб. м в сутки. В феврале среднесуточный объем транзита составил 34,8 млн куб. м, а всего было прокачано 973 млн куб. м. В марте прокачка возросла до 1,28 млрд куб. м, или 41,2 млн куб. м в сутки. В апреле и мае рост приостановился на фоне очередного падения цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона.