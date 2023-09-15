Минобороны опровергло сведения о гражданине Таджикистана в пропавшем Ми-8
Информация о том, что в составе экипажа пропавшего без вести в августе вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана, не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны РФ.
«В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие – граждане Российской Федерации», – сказано в сообщении Минобороны в Telegram.
В начале сентября в ГУР Украины сообщили о якобы угоне российского вертолета Ми-8. Уточнялось, что его перегнали 9 августа в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Вместе с российским пилотом Максимом Кузьминовым были двое членов экипажа, которые, по заявлению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, сославшись, что это «прерогатива Министерства обороны». В самом военном министерстве ранее также не комментировали эти сведения.
Ранее 15 сентября Telegram-канал Baza написал, что узнал личности пилотов, которые находились в вертолете. Вместе с Кузьминовым якобы были выпускник воронежской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Никита и выпускник Сызранского летного училища Хуршед, уроженец Таджикистана. По данным канала, местоположение Никиты и Хуршеда официально неизвестно. Родственникам военнослужащих об их судьбе ничего не сообщали.