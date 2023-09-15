Минобороны опровергло сведения о гражданине Таджикистана в пропавшем Ми-8

Ранее 15 сентября Telegram-канал Baza написал, что узнал личности пилотов, которые находились в вертолете. Вместе с Кузьминовым якобы были выпускник воронежской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Никита и выпускник Сызранского летного училища Хуршед, уроженец Таджикистана. По данным канала, местоположение Никиты и Хуршеда официально неизвестно. Родственникам военнослужащих об их судьбе ничего не сообщали.