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Политика

Минобороны опровергло сведения о гражданине Таджикистана в пропавшем Ми-8

Ведомости

Информация о том, что в составе экипажа пропавшего без вести в августе вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана, не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны РФ.

«В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие – граждане Российской Федерации», – сказано в сообщении Минобороны в Telegram.

В начале сентября в ГУР Украины сообщили о якобы угоне российского вертолета Ми-8. Уточнялось, что его перегнали 9 августа в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Вместе с российским пилотом Максимом Кузьминовым были двое членов экипажа, которые, по заявлению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, сославшись, что это «прерогатива Министерства обороны». В самом военном министерстве ранее также не комментировали эти сведения.

Ранее 15 сентября Telegram-канал Baza написал, что узнал личности пилотов, которые находились в вертолете. Вместе с Кузьминовым якобы были выпускник воронежской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Никита и выпускник Сызранского летного училища Хуршед, уроженец Таджикистана. По данным канала, местоположение Никиты и Хуршеда официально неизвестно. Родственникам военнослужащих об их судьбе ничего не сообщали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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