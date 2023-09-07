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Песков не стал комментировать информацию об угоне российского вертолета

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном российском вертолете на Украину.

«Это все-таки прерогатива Министерства обороны, потому что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно», – сказал представитель Кремля.

О якобы угоне вертолета Ми-8 сообщали в ГУР Украины. Уточнялось, что его перегнали 9 августа в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Вместе с российским пилотом Максимом Кузьминовым были двое членов экипажа, которые, по заявлению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.

Минобороны России пока не комментировала информацию об угоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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