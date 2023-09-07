Песков не стал комментировать информацию об угоне российского вертолета
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном российском вертолете на Украину.
«Это все-таки прерогатива Министерства обороны, потому что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно», – сказал представитель Кремля.
О якобы угоне вертолета Ми-8 сообщали в ГУР Украины. Уточнялось, что его перегнали 9 августа в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Вместе с российским пилотом Максимом Кузьминовым были двое членов экипажа, которые, по заявлению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.
Минобороны России пока не комментировала информацию об угоне.