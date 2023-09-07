Песков не стал комментировать информацию об угоне российского вертолета

О якобы угоне вертолета Ми-8 сообщали в ГУР Украины. Уточнялось, что его перегнали 9 августа в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Вместе с российским пилотом Максимом Кузьминовым были двое членов экипажа, которые, по заявлению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.