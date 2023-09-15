Минюст внес политолога Белковского и журналиста Шепелина в список иноагентов

Минюст уточняет, что Белковский создавал и распространял сообщения и материалы иностранных агентов, вел антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа России и дискредитацию спецоперации на Украине. Схожие действия вменяются Кочегину. Упоминается, что он выступал против спецоперации на Украине.