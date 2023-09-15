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Минюст внес политолога Белковского и журналиста Шепелина в список иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского, журналиста Илью Шепелина, активиста Евгения Кочергина, политолога Юрия Федорова и ведущего YouTube-канала Кирилла Седова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По информации Минюста, все пятеро распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российской власти. Белковский, Кочергин, Федоров и Шепелин живут за границей.

Минюст уточняет, что Белковский создавал и распространял сообщения и материалы иностранных агентов, вел антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа России и дискредитацию спецоперации на Украине. Схожие действия вменяются Кочегину. Упоминается, что он выступал против спецоперации на Украине.

Седов выступал против спецоперации, пытался формировать негативный образ России, активно взаимодействовал с иностранными агентами. Кроме того, он является сотрудником проекта, основанного иностранным агентом. По даннымМинюста, Федоров принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

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Шепелину вменяется участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Он также выступал против спецоперации на Украине и активно взаимодействовал с иностранными агентами.

8 сентября Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. В перечень также попали журналисты Андрей Мальгин и Мумин Шакиров, социолог Николай Митрохин, член федерального политсовета партии «Парнас» Наталья Пелевина и депутат из Тульской области Ольга Подольская.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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