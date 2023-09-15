Минюст внес политолога Белковского и журналиста Шепелина в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского, журналиста Илью Шепелина, активиста Евгения Кочергина, политолога Юрия Федорова и ведущего YouTube-канала Кирилла Седова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По информации Минюста, все пятеро распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российской власти. Белковский, Кочергин, Федоров и Шепелин живут за границей.
Минюст уточняет, что Белковский создавал и распространял сообщения и материалы иностранных агентов, вел антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа России и дискредитацию спецоперации на Украине. Схожие действия вменяются Кочегину. Упоминается, что он выступал против спецоперации на Украине.
Седов выступал против спецоперации, пытался формировать негативный образ России, активно взаимодействовал с иностранными агентами. Кроме того, он является сотрудником проекта, основанного иностранным агентом. По даннымМинюста, Федоров принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
Шепелину вменяется участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Он также выступал против спецоперации на Украине и активно взаимодействовал с иностранными агентами.
8 сентября Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. В перечень также попали журналисты Андрей Мальгин и Мумин Шакиров, социолог Николай Митрохин, член федерального политсовета партии «Парнас» Наталья Пелевина и депутат из Тульской области Ольга Подольская.