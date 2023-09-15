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Депутат Госдумы Кастюкевич объяснил решение о досрочном сложении полномочий

Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Кастюкевич решил досрочно сложить с себя депутатские полномочия для того, чтобы продолжить работу в Херсонской области, где он возглавляет региональное отделение партии. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.  

«Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны», – пояснил он.

Ранее 15 сентября Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича. Постановления вступят в силу со дня принятия.

Ранее по теме: Два депутата Госдумы могут досрочно сложить полномочия

По информации источника «Ведомостей», Кастюкевич в ближайшее время может стать спикером законодательного собрания Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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