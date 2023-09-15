Депутат Госдумы Кастюкевич объяснил решение о досрочном сложении полномочий
Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Кастюкевич решил досрочно сложить с себя депутатские полномочия для того, чтобы продолжить работу в Херсонской области, где он возглавляет региональное отделение партии. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны», – пояснил он.
Ранее 15 сентября Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича. Постановления вступят в силу со дня принятия.
По информации источника «Ведомостей», Кастюкевич в ближайшее время может стать спикером законодательного собрания Херсонской области.