Депутат Госдумы Кастюкевич объяснил решение о досрочном сложении полномочий

«Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны», – пояснил он.