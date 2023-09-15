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Политика

Два депутата Госдумы могут досрочно сложить полномочия

В Госдуму внесены проекты постановлений о прекращении полномочий Сокола и Кастюкевича
Екатерина Гробман Дарья Снегова
Депутат Сергей Сокол / Евгений Разумный / Ведомости

Комиссия Госумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича, следует из документов в системе обеспечения законодательной деятельности. Вопрос может быть рассмотрен 19 сентября.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу N35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», – сказано в документе.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кастюкевича Игоря Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая Россия», 15 сентября 2023 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», – говорится во втором документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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