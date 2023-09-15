Два депутата Госдумы могут досрочно сложить полномочия

Два депутата Госдумы могут досрочно сложить полномочияВ Госдуму внесены проекты постановлений о прекращении полномочий Сокола и Кастюкевича
Комиссия Госумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича, следует из документов в системе обеспечения законодательной деятельности. Вопрос может быть рассмотрен 19 сентября.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу N35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», – сказано в документе.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кастюкевича Игоря Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая Россия», 15 сентября 2023 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», – говорится во втором документе.