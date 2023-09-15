Два депутата Госдумы могут досрочно сложить полномочия

Комиссия Госумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича, следует из документов в системе обеспечения законодательной деятельности. Вопрос может быть рассмотрен 19 сентября.