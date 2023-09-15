Фракция «Единая Россия» в парламенте Хакасии станет однороднее и управляемее

Во фракции ЕР в новом созыве не будет таких противоречий, какие сложились до выборов, считает политолог Виталий Иванов. «В целом фракция соколовская. Управляемая, сплоченная», – говорит он. Политолог Александр Кынев считает, что структура верховного совета Хакасии «получилась проще, чем была раньше»: за счет «крайне высокой поляризации, которая была на выборах, все голоса стянулись по полюсам и образовались только три фракции». «Сама по себе ЕР в регионе никогда не была однородной. В региональной политике важны личные связи и личные отношения. Не вызывает никаких сомнений, что ряд единороссов поддерживались региональной администрацией. Нужен сложный торг, это должны понимать все», – сказал он «Ведомостям».