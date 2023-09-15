Фракция «Единая Россия» в парламенте Хакасии станет однороднее и управляемее

Фракция «Единая Россия» в парламенте Хакасии станет однороднее и управляемееПартия власти получила 68% мандатов в верховном совете республики
«Единая Россия» (ЕР) получила 68% мандатов в верховном совете Хакасии, заявил секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак на совместном заседании бюро высшего и президиума генерального советов по итогам единого дня голосования 10 сентября. «Наша команда сосредоточилась на выборах в верховный совет и горсовет Абакана. За партийный список проголосовало 36,4% избирателей [в верховный совет]. При этом мы взяли 23 из 25 одномандатных округов», – сказал он. Список КПРФ набрал больше голосов (39,11% против 36,41% у ЕР), но коммунисты победили лишь в двух одномандатных округах.
В результате ЕР досталось 34 мандата в 50-кресельном парламенте Хакасии. 14 мандатов получила КПРФ и два – ЛДПР. В верховном совете республики предыдущего созыва заседало в два раза больше фракций: помимо ЕР (было 17), КПРФ (16) и ЛДПР (8) там были представлены «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Патриоты России».
По словам близкого к региону источника «Ведомостей», с 2018 г. главе республики коммунисту Валентину Коновалову удавалось «маневрировать» в том числе за счет того, что спикер верховного совета Владимир Штыгашев, хоть и был единороссом, в значительной степени отстаивал свои интересы, не всегда ориентируясь на советы центра, как и ряд его «союзников по парламенту».
Депутат Госдумы, участник спецоперации Сергей Сокол, несмотря на снятие своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья (это произошло менее чем за неделю до начала трехдневного голосования), продолжил возглавлять список ЕР на выборах в верховный совет. Собеседник «Ведомостей», близкий к региональному парламенту, уверен, что именно Сокол станет его председателем (об этом писал РБК перед выборами). Штыгашев, бессменно возглавлявший парламент с начала 1990-х гг., в середине июня вышел из ЕР и баллотировался в новый созыв от КПРФ. Так же поступил ряд его коллег-депутатов.
Во фракции ЕР в новом созыве не будет таких противоречий, какие сложились до выборов, считает политолог Виталий Иванов. «В целом фракция соколовская. Управляемая, сплоченная», – говорит он. Политолог Александр Кынев считает, что структура верховного совета Хакасии «получилась проще, чем была раньше»: за счет «крайне высокой поляризации, которая была на выборах, все голоса стянулись по полюсам и образовались только три фракции». «Сама по себе ЕР в регионе никогда не была однородной. В региональной политике важны личные связи и личные отношения. Не вызывает никаких сомнений, что ряд единороссов поддерживались региональной администрацией. Нужен сложный торг, это должны понимать все», – сказал он «Ведомостям».
Тем не менее теперь верховный совет Хакасии является оппозиционным Коновалову, который переизбрался на свой пост без участия в выборах основного конкурента Сергея Сокола. В такой ситуации парламент может блокировать инициативы Коновалова или законодательно обязать его согласовывать с депутатами кадровые решения, как это было во Владимирской области во время губернаторства Владимира Сипягина (ЛДПР) в 2018–2021 гг.