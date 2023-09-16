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Проект запрета импорта алмазов из России могут представить на генассамблее ООН

Ведомости

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо представит проект санкций, касающихся импорта российских алмазов в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Об этом сообщила газета Le Soir.

Издание отмечает, что российские алмазы неоднократно упоминались в качестве потенциальной цели санкционной политики Европейского союза, однако ни разу не фигурировали ни в одном из 11 принятых пакетов.

«Причина: решительное сопротивление Бельгии. Страна стремилась сохранить Антверпен – мировой центр торговли алмазами и бриллиантами. Но при этом она искала механизм, который действительно позволил бы достичь поставленной цели: лишить Москву финансовых ресурсов», – заявляет Le Soir.

15 сентября Reuters сообщило, что страны «большой семерки» (G7) могут в течение двух-трех недель объявить о косвенном запрете на импорт российских алмазов. Ограничения вступят в силу в январе.

19 мая председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами. В тот же день о введении запрета на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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