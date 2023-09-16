Проект запрета импорта алмазов из России могут представить на генассамблее ООН
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо представит проект санкций, касающихся импорта российских алмазов в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Об этом сообщила газета Le Soir.
Издание отмечает, что российские алмазы неоднократно упоминались в качестве потенциальной цели санкционной политики Европейского союза, однако ни разу не фигурировали ни в одном из 11 принятых пакетов.
«Причина: решительное сопротивление Бельгии. Страна стремилась сохранить Антверпен – мировой центр торговли алмазами и бриллиантами. Но при этом она искала механизм, который действительно позволил бы достичь поставленной цели: лишить Москву финансовых ресурсов», – заявляет Le Soir.
15 сентября Reuters сообщило, что страны «большой семерки» (G7) могут в течение двух-трех недель объявить о косвенном запрете на импорт российских алмазов. Ограничения вступят в силу в январе.