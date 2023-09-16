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Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА в Калужской и Тверской областях

Ведомости

Ночью 16 сентября над территориями Калужской и Тверской областей были уничтожены два беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО, уточнили в Минобороны.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате произошедшего никто не пострадал, но повреждения при падении обломков дрона получил один бытовой объект в Истринском районе. Они также были уничтожены дежурными средствами ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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