Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА в Калужской и Тверской областях

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате произошедшего никто не пострадал, но повреждения при падении обломков дрона получил один бытовой объект в Истринском районе. Они также были уничтожены дежурными средствами ПВО.