Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА в Калужской и Тверской областях
Ночью 16 сентября над территориями Калужской и Тверской областей были уничтожены два беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО, уточнили в Минобороны.
5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате произошедшего никто не пострадал, но повреждения при падении обломков дрона получил один бытовой объект в Истринском районе. Они также были уничтожены дежурными средствами ПВО.