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Красный Крест заявил о желании главы организации встретиться с Путиным

Ведомости

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Москву, который может состояться до конца года. Об этом «РИА Новости» сообщил глава делегации организации в Москве Борис Мишель.

«Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», – сказал Мишель.

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Глава делегации также рассказал агентству, что МККК готов выступить посредником между Москвой и Киевом в обмене пленными, если поступят такие просьбы. Мишель пояснил, что Красный Крест по таким вопросу регулярно проводит встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. 

«МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом», – сказал он.

Сполярич посещала Москву в январе. Пресс-служба Красного креста перед этим визитом сообщила, что в российской столице глава МККК планирует «обсудить неотложные гуманитарные проблемы» с представителями правительства и российским Красным Крестом. До этого Сполярич посетила Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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