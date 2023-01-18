Президент МККК посетит Москву на этой неделе для обсуждения гуманитарных проблем
На этой неделе президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер приедет с двухдневным визитом в Москву, сообщила пресс-служба организации.
«На этой неделе президент МККК Мирьяна Сполярич посетит Москву, чтобы обсудить неотложные гуманитарные проблемы с представителями правительства и российским Красным Крестом», – говорится в сообщении.
Месяц назад Сполярич посетила Украину. Там она встретилась с представителями власти и Общества Красного Креста Украины, а также с местными жителями. В сообщении МККК подчеркнули, что ключевым приоритетом для Сполярич является обеспечение регулярных визитов представителей МККК военнопленных с обеих сторон и гуманного обращения с ними в соответствии с международным гуманитарным правом.
11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Турция готова взять на себя их лечение. Он напомнил, что до этого Турция доставляла раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии и лечила их. По словам Эрдогана, это является «гуманитарной обязанностью» Турции. Он также заявил, что Анкара продолжит работу в этом направлении. В недавно состоявшемся телефонном разговоре Эрдоган обсудил вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной с президентом России Владимиром Путиным.