Эрдоган поддержал открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной для раненых
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Турция готова взять на себя их лечение.
«Шереф-бей (омбудсмен Турции) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это», — сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что до этого Турция доставляла раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии и лечила их. По словам Эрдогана, это является «гуманитарной обязанностью» Турции. Он также заявил, что Анкара продолжит работу в этом направлении.
Накануне, 10 января, турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил, что намерен обсудить с российской и украинской сторонами вопрос об открытии гуманитарного коридора между РФ и Украиной для помощи пострадавшим от конфликта на Украине детям, женщинам и раненым.
11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились турецкий коллега Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. Комментируя итоги встречи, Шентоп сказал, что Турция продолжит работу по этому вопросу, а также будет и дальше оказывать помощь гражданскому населению.