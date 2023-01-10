Военком объяснил отказ публиковать список раненных в Макеевке угрозой разведки

Сколько всего человек пострадало в Макеевке, не сообщалось, но 6 января из Ростова-на-Дону на лечение в Самарскую область была доставлена первая группа из 45 раненых военнослужащих. Об этом сообщила администрация Азарова. Всего их планировалось перевести 60–70 человек, передавали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.