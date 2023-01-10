Военком объяснил отказ публиковать список раненных в Макеевке угрозой разведки
Информация о раненных при ударе ВСУ по Макеевке публиковаться не будет, поскольку это персональные данные, а также из-за угрозы работы иностранных разведок, заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.
«Списки публиковаться не будут. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», – приводятся его слова в Telegram-канале областной администрации.
Вся информация, имеющаяся у военкоматов, доводится до членов семьи военнослужащего персонально, добавил Вдовин.
В результате украинского удара в ночь на 1 января по Макеевке погибли, по данным Минобороны, 89 российских военнослужащих. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в разговоре с Sova.info рассказал, что среди погибших есть и мобилизованные из региона. Азаров также сообщил, что родным погибших будет оказана всесторонняя помощь. 3 января в Самарской области прошли траурные мероприятия в память о погибших в спецоперации.
Сколько всего человек пострадало в Макеевке, не сообщалось, но 6 января из Ростова-на-Дону на лечение в Самарскую область была доставлена первая группа из 45 раненых военнослужащих. Об этом сообщила администрация Азарова. Всего их планировалось перевести 60–70 человек, передавали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.