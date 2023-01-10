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Военком объяснил отказ публиковать список раненных в Макеевке угрозой разведки

Ведомости

Информация о раненных при ударе ВСУ по Макеевке публиковаться не будет, поскольку это персональные данные, а также из-за угрозы работы иностранных разведок, заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

«Списки публиковаться не будут. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», – приводятся его слова в Telegram-канале областной администрации.

Вся информация, имеющаяся у военкоматов, доводится до членов семьи военнослужащего персонально, добавил Вдовин.

В результате украинского удара в ночь на 1 января по Макеевке погибли, по данным Минобороны, 89 российских военнослужащих. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в разговоре с Sova.info рассказал, что среди погибших есть и мобилизованные из региона. Азаров также сообщил, что родным погибших будет оказана всесторонняя помощь. 3 января в Самарской области прошли траурные мероприятия в память о погибших в спецоперации.

Сколько всего человек пострадало в Макеевке, не сообщалось, но 6 января из Ростова-на-Дону на лечение в Самарскую область была доставлена первая группа из 45 раненых военнослужащих. Об этом сообщила администрация Азарова. Всего их планировалось перевести 60–70 человек, передавали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее по теме: Российская армия сообщила об ответе на новогодний удар Украины по Макеевке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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