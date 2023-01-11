Москалькова призвала спикера парламента Турции прекратить поставки оружия Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить военную поддержку Украины, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — написала Москалькова.
Она также отметила, что на встрече с Шентопом, на которой также присутствовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч, прозвучал важный тезис «о необходимости прекращения огня». По словам Москальковой, это важное условие для предотвращения нарушений прав человека, в частности, права на жизнь.
11 января состоялась встреча российского омбудсмена Татьяны Москальковой с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран, уточнила Москалькова в Telegram-канале. Она также рассказала об обмене с украинским омбудсменом списками без вести пропавших военнослужащих.
О том, что Москалькова и Лубинец встретятся, стало известно 9 января. Сообщалось, что переговоры состоятся 12-14 января в Турции на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкий омбудсмен.