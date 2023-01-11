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Политика

Москалькова призвала спикера парламента Турции прекратить поставки оружия Украине

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить военную поддержку Украины, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — написала Москалькова.

Она также отметила, что на встрече с Шентопом, на которой также присутствовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч, прозвучал важный тезис «о необходимости прекращения огня». По словам Москальковой, это важное условие для предотвращения нарушений прав человека, в частности, права на жизнь.

11 января состоялась встреча российского омбудсмена Татьяны Москальковой с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран, уточнила Москалькова в Telegram-канале. Она также рассказала об обмене с украинским омбудсменом списками без вести пропавших военнослужащих.

О том, что Москалькова и Лубинец встретятся, стало известно 9 января. Сообщалось, что переговоры состоятся 12-14 января в Турции на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкий омбудсмен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных