Москалькова призвала спикера парламента Турции прекратить поставки оружия Украине

Она также отметила, что на встрече с Шентопом, на которой также присутствовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч, прозвучал важный тезис «о необходимости прекращения огня». По словам Москальковой, это важное условие для предотвращения нарушений прав человека, в частности, права на жизнь.