МККК приостановил деятельность на Украине из соображений безопасности

Обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел взрыв на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил президент Владимир Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким. Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром.