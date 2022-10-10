МККК приостановил деятельность на Украине из соображений безопасности
Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение приостановить свою деятельность на территории Украины по соображениям безопасности, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.
«По соображениям безопасности наши команды приостановили операции сегодня», — сказал представитель организации. Норвежский совет по делам беженцев также заявил, что приостановил свои воздушные операции там до тех пор, пока обстановка не будет безопасной вновь.
В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала гуманитарные организации «предотвратить карательные мероприятия на Украине». Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых украинской стороной фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены войска союзных сил, отметила Захарова.
«Мы призываем все государства – члены Организации Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, другие профильные организации оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы принять действенные меры по недопущению тяжелых гуманитарных последствий для гражданского населения», – отметила дипломат.
Обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел взрыв на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил президент Владимир Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким. Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром.
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