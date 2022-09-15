МИД: гуманитарные организации должны предотвратить карательные мероприятия на Украине
Москва призывает государства – члены ООН и гуманитарные организации оказать влияние на киевское руководство, чтобы предотвратить карательные мероприятия в отношении мирных жителей Украины, заявила на брифинге по актуальным вопросам внешней политики официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых украинской стороной фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены войска союзных сил, отметила Захарова. «Это абсолютное беззаконие, которое вообще в принципе не вписывается ни в какие нормы никакого гуманитарного права», – подчеркнула представитель министерства. По ее словам, через фильтрационные мероприятия проходят тысячи гражданских лиц. Как пояснила Захарова, под статью о коллаборационизме могут попасть в том числе те люди, которые поддерживают Россию и обладают российскими паспортами.
«Мы призываем все государства – члены Организации объединенных наций, Международный комитет Красного Креста, другие профильные организации оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы принять действенные меры по недопущению тяжелых гуманитарных последствий для гражданского населения», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Еще в марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с Россией. Он предполагает уголовную ответственность за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» сроком до 15 лет.
В начале сентября в рамках заседания Совбеза ООН по Украине США и Албания попытались обвинить Россию в массовых фильтрационных мероприятиях в отношении украинских беженцев, прибывающих в страну. Но после отступления российских войск с харьковского направления о проведении фильтрации сообщили украинские власти. Об этом писал ТАСС.