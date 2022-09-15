МИД: гуманитарные организации должны предотвратить карательные мероприятия на Украине

Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых украинской стороной фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены войска союзных сил, отметила Захарова. «Это абсолютное беззаконие, которое вообще в принципе не вписывается ни в какие нормы никакого гуманитарного права», – подчеркнула представитель министерства. По ее словам, через фильтрационные мероприятия проходят тысячи гражданских лиц. Как пояснила Захарова, под статью о коллаборационизме могут попасть в том числе те люди, которые поддерживают Россию и обладают российскими паспортами.