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МИД: гуманитарные организации должны предотвратить карательные мероприятия на Украине

Ведомости

Москва призывает государства – члены ООН и гуманитарные организации оказать влияние на киевское руководство, чтобы предотвратить карательные мероприятия в отношении мирных жителей Украины, заявила на брифинге по актуальным вопросам внешней политики официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых украинской стороной фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены войска союзных сил, отметила Захарова. «Это абсолютное беззаконие, которое вообще в принципе не вписывается ни в какие нормы никакого гуманитарного права», – подчеркнула представитель министерства. По ее словам, через фильтрационные мероприятия проходят тысячи гражданских лиц. Как пояснила Захарова, под статью о коллаборационизме могут попасть в том числе те люди, которые поддерживают Россию и обладают российскими паспортами.

«Мы призываем все государства – члены Организации объединенных наций, Международный комитет Красного Креста, другие профильные организации оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы принять действенные меры по недопущению тяжелых гуманитарных последствий для гражданского населения», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).

Еще в марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с Россией. Он предполагает уголовную ответственность за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» сроком до 15 лет.

В начале сентября в рамках заседания Совбеза ООН по Украине США и Албания попытались обвинить Россию в массовых фильтрационных мероприятиях в отношении украинских беженцев, прибывающих в страну. Но после отступления российских войск с харьковского направления о проведении фильтрации сообщили украинские власти. Об этом писал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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