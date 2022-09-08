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Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой в дезинформационной кампании

Ведомости

Заседание Совбеза ООН по Украине, созванное по запросу США и Албании, может стать новой вехой в антироссийской дезинформационной кампании, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. На заседании обсуждалась якобы имеющая место «фильтрация» украинцев на территории России.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны. Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна – любым способом очернить Российскую Федерацию и проводимую нами специальную военную операцию», – заявил Небензя на заседании.

Дипломат обратил внимание своих коллег на тот факт, что в Россию прибыли 3,7 млн беженцев из Украины и ЛДНР, при этом 600 000 из них – дети. Число же украинских граждан, выехавших в Россию, составляет, по оценкам Управления ООН по делам беженцев, свыше 2,4 млн человек, добавил он.

«И эти люди содержаться не в тюрьмах, таких как, например, Гуантанамо, а живут свободно и добровольно в России... Вы всерьез думаете, что такое количество людей можно привезти насильно и заставить молчать?», – сказал Небензя.

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Сейчас на территории 85 субъектов России действуют более 1500 пунктов временного размещения общей вместимостью более 95 000 человек. При этом выявление среди желающих выехать в Россию украинцев боевиков национальных батальонов – нормальная практика для любой армии мира, считает Небензя.

«Легенда о «массовых фильтрационных мероприятиях» базируется на опросах нескольких десятков человек, многие из которых вообще не выезжали в Россию, а другие подтвердили, что сделали это добровольно», – добавил он.

Дипломат также заявил, что Россия созовет 8 сентября заседание СБ ООН для обсуждения поставок западными странами оружия на Украину.

По данным на 7 сентября пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в регионе, границу пересекло свыше 16 000 граждан. По данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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