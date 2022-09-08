Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой в дезинформационной кампании

По данным на 7 сентября пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в регионе, границу пересекло свыше 16 000 граждан. По данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.