Путин и Эрдоган обсудили вопрос обмена пленными между Россией и Украиной
В ходе состоявшегося 16 января телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган затронули вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в сообщении.
Во время телефонного разговора Путин обратил внимание «на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники». Так, примером «лицемерной политики» Киева стало неприятие предложения о прекращении огня на Рождество.
Вместе с тем в разговоре обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Приоритетными направлениями стали взаимодействие в сфере энергетики, в том числе поставки природного газа из России и создание в Турции газового хаба, следует из сообщения Кремля. Президенты рассмотрели ход реализации договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и поставках продовольствия и удобрений из России. Путин и Эрдоган также обсудили вопросы, связанные с нормализацией турецко-сирийских отношений.
На прошлой неделе телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча сообщил, что Эрдоган может провести переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским 12 или 13 января. Уточнялось, что темой для разговора станет вопрос организации гуманитарного коридора.
11 января Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Турция готова взять на себя их лечение. Он напомнил, что до этого Турция доставляла раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии и лечила их. По словам Эрдогана, это является «гуманитарной обязанностью» Турции. Он также заявил, что Анкара продолжит работу в этом направлении.
В тот же день в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. Комментируя итоги встречи, Шентоп сказал, что Турция продолжит работу по этому вопросу, а также будет и дальше оказывать помощь гражданскому населению.