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Путин и Эрдоган обсудили вопрос обмена пленными между Россией и Украиной

Ведомости

В ходе состоявшегося 16 января телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган затронули вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора Путин обратил внимание «на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники». Так, примером «лицемерной политики» Киева стало неприятие предложения о прекращении огня на Рождество.

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Вместе с тем в разговоре обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Приоритетными направлениями стали взаимодействие в сфере энергетики, в том числе поставки природного газа из России и создание в Турции газового хаба, следует из сообщения Кремля. Президенты рассмотрели ход реализации договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и поставках продовольствия и удобрений из России. Путин и Эрдоган также обсудили вопросы, связанные с нормализацией турецко-сирийских отношений.

На прошлой неделе телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча сообщил, что Эрдоган может провести переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским 12 или 13 января. Уточнялось, что темой для разговора станет вопрос организации гуманитарного коридора.

11 января Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Турция готова взять на себя их лечение. Он напомнил, что до этого Турция доставляла раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии и лечила их. По словам Эрдогана, это является «гуманитарной обязанностью» Турции. Он также заявил, что Анкара продолжит работу в этом направлении. 

В тот же день в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. Комментируя итоги встречи, Шентоп сказал, что Турция продолжит работу по этому вопросу, а также будет и дальше оказывать помощь гражданскому населению.

Ранее по теме: Эрдоган поддержал открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной для раненых

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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