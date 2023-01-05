Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до полуночи 7 января режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.
Это первый случай объявления Россией режима временного прекращения огня по всей линии соприкосновения с начала спецоперации в феврале 2022 г.
«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, а потому призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник и День Рождества Христова.
Ранее сегодня с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие на это время на Украине и в Донбассе выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перемирие необходимо, чтобы православные люди могли посетить праздничные богослужения, отметил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что возможность перемирия с Украиной в период новогодних праздников не рассматривается, потому что таких предложений не поступало.
После этого заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов подчеркивал, что Киев не намерен прекращать огонь в новогодний период. По его словам, «полное прекращение огня» на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного «не останется на земле».