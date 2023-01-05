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Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня в зоне СВО

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до полуночи 7 января режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.

Это первый случай объявления Россией режима временного прекращения огня по всей линии соприкосновения с начала спецоперации в феврале 2022 г.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в сообщении.

Президент отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, а потому призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник и День Рождества Христова.

Ранее сегодня с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие на это время на Украине и в Донбассе выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перемирие необходимо, чтобы православные люди могли посетить праздничные богослужения, отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что возможность перемирия с Украиной в период новогодних праздников не рассматривается, потому что таких предложений не поступало.

После этого заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов подчеркивал, что Киев не намерен прекращать огонь в новогодний период. По его словам, «полное прекращение огня» на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного «не останется на земле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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