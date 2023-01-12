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В Турции допустили переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским 12 или 13 января

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским 12 или 13 января, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча.

Уточняется, что темой для разговора станет вопрос организации гуманитарного коридора.

«Наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] сегодня или завтра проведет переговоры с Зеленским и Путиным по этому вопросу, после чего все зависит от нас. Мы будем координироваться вместе», — заявил Малкоч, чьи слова передает телеканал.

Накануне, 11 января, Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых в связи с ситуацией на Украине. По его словам, Турция готова взять на себя их лечение. Он напомнил, что до этого Турция доставляла раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии и лечила их. По словам Эрдогана, это является «гуманитарной обязанностью» Турции. Он также заявил, что Анкара продолжит работу в этом направлении. 

11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. Комментируя итоги встречи, Шентоп сказал, что Турция продолжит работу по этому вопросу, а также будет и дальше оказывать помощь гражданскому населению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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