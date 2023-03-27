Москалькова подтвердила передачу пятерых тяжелораненых военнослужащих России
Украинская сторона передала России пятерых военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Ранее, 24 марта, украинская сторона объявила о передаче России всех тяжелораненых пленных, состояние которых позволяло осуществить транспортировку. Тогда в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что передача прошла в одностороннем порядке. В ней принимал участие Международный комитет Красного Креста.
О том, что переговоры по возвращению из плена тяжелораненых россиян продолжаются, в начале марта сообщала Москалькова. Эту тему она тогда назвала самой болезненной и важной.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Тогда он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда омбудсмен заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня».