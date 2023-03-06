Москалькова рассказала о переговорах по возвращению раненых пленных
Переговоры Москвы и Киева по возвращению из плена тяжело раненных россиян продолжаются, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
«Переговоры продолжаются между министерством обороны России и Украины... Надеемся, что обмены будут продолжаться и будут чаще», – сказала она.
Обсуждение возвращение тяжело раненных омбудсмен назвала самой болезненной и важной темой в данный момент. Предметом обсуждения сторон остается по-прежнему возвращение гражданских к своим родственникам в России или на Украине. Сейчас Москалькова работает с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом по воссоединению детей с родителями в трех семьях.
В последний раз Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.
В январе Москалькова и Лубинец встретились на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке» в Турции и обсудили вопросы гуманитарной помощи. Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108.