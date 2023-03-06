Москалькова рассказала о переговорах по возвращению раненых пленных

В январе Москалькова и Лубинец встретились на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке» в Турции и обсудили вопросы гуманитарной помощи. Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108.