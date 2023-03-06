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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению раненых пленных

Ведомости

Переговоры Москвы и Киева по возвращению из плена тяжело раненных россиян продолжаются, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Переговоры продолжаются между министерством обороны России и Украины... Надеемся, что обмены будут продолжаться и будут чаще», – сказала она.

Обсуждение возвращение тяжело раненных омбудсмен назвала самой болезненной и важной темой в данный момент. Предметом обсуждения сторон остается по-прежнему возвращение гражданских к своим родственникам в России или на Украине. Сейчас Москалькова работает с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом по воссоединению детей с родителями в трех семьях.

В последний раз Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.

В январе Москалькова и Лубинец встретились на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке» в Турции и обсудили вопросы гуманитарной помощи. Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных