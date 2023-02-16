Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 101 военного
С подконтрольной Киеву территории возвращен домой 101 российский военный, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. В оборонном ведомстве заверили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. 8 января пресс-служба Минобороны сообщила о возвращении 50 российских военнослужащих.
31 декабря 2022 г. Минобороны сообщило, что в результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек.