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Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 101 военного

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С подконтрольной Киеву территории возвращен домой 101 российский военный, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. В оборонном ведомстве заверили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. 8 января пресс-служба Минобороны сообщила о возвращении 50 российских военнослужащих.

31 декабря 2022 г. Минобороны сообщило, что в результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о возвращении с территории Украины 63 военных РФ
Ранее по теме: Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военнослужащих

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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