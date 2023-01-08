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Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военнослужащих

Ведомости

С территории Украины из плена 8 января освобождены 50 военнослужащих РФ, военными самолетами их доставят в Москву, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны России. 

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС в медучреждения Москвы, где им предстоит пройти лечение и реабилитацию. Освобожденным военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в оборонном ведомстве.

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В последний раз Россия и Украина обменялись пленными 31 декабря, тогда Минобороны РФ сообщило о возвращении домой 82 российских военных. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. В результате обмена 1 декабря домой после обмена вернулись 50 российских военных. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в декабре около 200 российских военнослужащих были возвращены из плена ВСУ в рамках обменов с украинской стороной. В ходе спецоперации на Украине большое количество пленных взяла ЧВК «Вагнер», говорил ранее ее основатель Евгений Пригожин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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