Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военнослужащих

В последний раз Россия и Украина обменялись пленными 31 декабря, тогда Минобороны РФ сообщило о возвращении домой 82 российских военных. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. В результате обмена 1 декабря домой после обмена вернулись 50 российских военных. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в декабре около 200 российских военнослужащих были возвращены из плена ВСУ в рамках обменов с украинской стороной. В ходе спецоперации на Украине большое количество пленных взяла ЧВК «Вагнер», говорил ранее ее основатель Евгений Пригожин.